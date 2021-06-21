عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية ويتر ولديه رخصة خليجية او سعودية سارية او منتهية او مصرية (ذكور )خبرة لا تقل عن 3سنوات بالفنادق المميزات : الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية الشركة تتحمل السكن ـ المواصلات ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر للمهتمين بالسفر ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية على الواتساب على الرقم التالي 01097525455 او اضغط على الرابط التالى للارسال مباشرة على الواتساب