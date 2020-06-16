(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب وظائف طبيه بالرياض 1/ اطباء عام 2/ اخصائين ومقيمين رمد ( ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) 3/ اخصائين ومقيمين انف واذن ( ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) 4/ اخصائين ومقيمين مسالك (ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) 5/ اخصائيات ومقيمات جلديه ( ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) 6/ اخصائيات ومقيمات نساء وتوليد ( ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) 7/ صيادله خبره لا تقل عن 3 سنوات 8/ اطباء تامين يرجي ارسال السيره الذاتيه مع ارسال صور الشهادات علي الايميل التالي True.cv.med@gmail.com مع ضرورة كتابه المس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060944
1 جنيه
1 جنيه
3,000 دينار
1 ريال