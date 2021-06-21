عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية هاوس كيبر (ذكور_اناث) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالفنادق والمنتجعات المميزات : الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية الشركة تتحمل السكن ـ المواصلات ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر للمهتمين بالسفر ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية على الواتساب على الرقم التالي 01097525455 او اضغط على الرابط التالى للارسال مباشرة على الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01097525455

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097554
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21/6/2021
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عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية المطلوب : موظفين استقبال (ذكور _اناث)خبرة لا.
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16/6/2021
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16/6/2021
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عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

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عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية استيوارد (ذكور ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالفنادق و.
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16/6/2021
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عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

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16/6/2021
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عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي - في الرياض السعودية

**مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *متخصص بيت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: - في الرياض السعودية

**مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي:

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *شيف شاورما.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت - في الرياض السعودية

*مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *شي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات - في الرياض السعودية

*سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
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