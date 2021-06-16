(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية هاوس كيبر (ذكور_اناث) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالفنادق والمنتجعات المميزات : الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية الشركة تتحمل السكن ـ المواصلات ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر للمهتمين بالسفر ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية على الواتساب على الرقم التالي 01097525455
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01097525455
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097183
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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