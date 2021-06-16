عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية موظفين استقبال (ذكور _اناث)خبرة لا تقل عن سنتين المميزات : الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية الشركة تتحمل السكن ـ المواصلات ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر للمهتمين بالسفر ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية على الواتساب على الرقم التالي 01097525455 او اضغط على الرابط التالى للارسال مباشرة على الواتساب