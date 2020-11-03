عاجل مطلوب منسق زهور لمحل زهور بمنطقة عسير - بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمحل زهور بمنطقة عسير - بالسعودية #منسق_زهور شروط التقديم على الوظيفة:- - خبرة كبيرة بمحلات الزهور كمنسق للزهوروالباقات – تغليف الهدايا - السن لا يزيد عن 35 سنة. طبيعة التعاقد:- : - راتب مجزى. - الشركة تتحمل (السكن - إقامة - إنتقالات - تأمين طبي - تأشيرة ) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية + صور لشغل المنسق. للتواصل وإرسال خبرات العمل السابقة على الواتساب 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب على الرابط التالى :-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078818
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