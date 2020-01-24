عاجل مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر في دولة الكويث

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث الراتب 170 دينار كويتي + بدل السكن 10 دينار كويتي + عمولة على المبيعات + زيادة اول سنة 20 دينار + زيادة ثاني سنة 35 دينار + يوم اجازة في الاسبوع موفر التامين الصحي وتدكرة الطائرة والمواصلات المقابلات تجرى مع الكفيل مباشرة في مدينة الدار البيضاء هدا الشهر بادروا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب على الارقام التالية : الهاتف + واتساب : 0680352562 0680352557 التابت 0524475826