عاجل مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض #مندوبين_مبيعات شروط التقديم على الوظيفة:- - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمندوب مبيعات. - السن لا يزيد عن 30 سنة. - يشترط رخصة قيادة. طبيعة التعاقد:- : - راتب مجزى + عمولة + يوجد زيادة سنوية 10%. - مسمى التأشيرة مندوب مبيعات. - الشركة تتحمل (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر طيران كل سنتين– تليفون – سيارة). للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة على الواتس أب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078822
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