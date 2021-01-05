عاجل مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

عاجل مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض #مندوبين_مبيعات شروط التقديم على الوظيفة:- - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمندوب مبيعات. - السن لا يزيد عن 30 سنة. - يشترط رخصة قيادة. طبيعة التعاقد:- : - راتب مجزى + عمولة + يوجد زيادة سنوية 10%. - مسمى التأشيرة مندوب مبيعات. - الشركة تتحمل (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر طيران كل سنتين– تليفون – سيارة). للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة على الواتس أب