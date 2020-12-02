عاجل مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
#ممرضات. الشروط : ـ خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال التمريض. ـ مؤهل دارسى (معهد تمريض ـ بكالوريوس تمريض ) طبيعة التعاقد : ـ الراتب للممرضة الحاصلة على بكالوريوس تمريض وبرومترك 4200 ريال ـ الراتب للممرضة الحاصلة على معهد تمريض وبرومترك 3700ريال الرواتب قابلة للزيادة على حسب الخبرة ومهارات العمل ـ مدة العقد سنتين + اجازة سنوية 21 يوم مدفوعة الاجر + اجازة اسبوعية ـ عدد ساعات العمل 8 ساعات ـ توفر السكن و المواصلات او بدل سكن وموصلات 500 ريال فى الشهر ـ الاقامة – تأمين طبى ـ تذاكر سفر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فوربزنس
التليفون: 01092533165

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العنوان: 6 جمال سالم- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,700 ريال
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074920
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