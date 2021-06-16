عاجل مطلوب مشرفيين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب مشرفيين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست فوود وفاين داينيج حسن المظهر ـ السن حتى 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى ـ مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط (شرط اساسي الخبرة في المجال المطلوب برجاء إرسال نسخةCV حديثة PDF / Word-وصورة شخصية حديثة كاملة. على الواتساب 01097525455
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01097525455

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097192
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عاجل مطلوب مساعدين مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

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عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعدين مديرين مطعم شرط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم ال.
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16/6/2021
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عاجل مطلوب طباخين عربى سخن لكبرى شركات الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية لاستكمال العدد ال.
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عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية المطلوب : موظفين استقبال (ذكور _اناث)خبرة لا.
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16/6/2021
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16/6/2021
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16/6/2021
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16/6/2021
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مديرين مطعم الشروط : خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاس.
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16/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي - في الرياض السعودية

**مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي

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#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *متخصص بيت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: - في الرياض السعودية

**مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي:

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *شيف شاورما.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت - في الرياض السعودية

*مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

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#وظائف_السعودية *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *شي.
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القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات - في الرياض السعودية

*سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت - في الرياض السعودية

**مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: * متخ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

28/5/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: معلمين باريستا للاستقدام - في الرياض السعودية

معلمين باريستا للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب توفرمن الجنسية المغربية و التونسية أمهر معلمين شاي وقهوة بمؤهلات و مستويات راق.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: مقدمات طعام للاستقدام عبر شركة الاسمر نور الغرب - في الرياض السعودية

مقدمات طعام للاستقدام عبر شركة الاسمر نور الغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مقدمات طعام من الجنسية المغربية للاستقدام في اسرع وقت لدينا عمالة مميزة بجميع التخصصات و جاهزين للسف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/4/2021
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