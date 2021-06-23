عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مشرفين مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست فوود وفاين داينيج حسن المظهر ـ السن لايزيد عن 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية المميزات الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط برجاء إرسال CV نسخة حديثة PDF / Word +صورة شخصية حديثة – على الواتساب 01097525455