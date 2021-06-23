عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مشرفين مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست فوود وفاين داينيج حسن المظهر ـ السن لايزيد عن 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية المميزات الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط برجاء إرسال CV نسخة حديثة PDF / Word +صورة شخصية حديثة – على الواتساب 01097525455
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01097525455

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097797
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعد مدير مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية ويتر ولديه رخصة خليجية او سعودية سارية او منتهية او مص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية استيوارد (عامل مطبخ - ذكور ) خبرة لا تقل عن 3 سنوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية هاوس كيبر (ذكور_اناث) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية موظفين استقبال (ذكور _اناث)خبرة لا تقل عن سن.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب مساعدين مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مساعدين مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعدين مديرين مطعم شرط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مشرفيين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مشرفيين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مشرفيين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخين عربى سخن لشركة الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب طباخين عربى سخن لشركة الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب طباخين عربى سخن لكبرى شركات الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية لاستكمال العدد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية المطلوب : موظفين استقبال (ذكور _اناث)خبرة لا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية ويتر ولديه رخصة خليجية او سعودية سارية او منتهية او م.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية استيوارد (ذكور ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالفنادق و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية هاوس كيبر (ذكور_اناث) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مديرين مطعم الشروط : خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي - في الرياض السعودية

**مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *متخصص بيت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

15/6/2021
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