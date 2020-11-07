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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب مستشار قانوني لكبري مكاتب المحاماه بالرياض حاصل علي بكالريوس حقوق يفضل جامعة الأزهر خبرة في المجال (لا تقل عن 3 سنوات) مبرتبات مجزية / تأمين طبي / تذاكر طيران / سكن مؤمن . يرجي إرسال السيرة الذاتية وصور شهادات علي True.cv2020@gmail.com ، أو الأتصال علي 00201004868403 / 00201124884886 مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال subject .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076275
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