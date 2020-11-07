عاجل مطلوب مستشار قانوني لكبري مكاتب المحاماه بالرياض حاصل علي بكالريوس حقوق يفضل جامعة الأزهر خبرة في المجال (لا تقل عن 3 سنوات) مبرتبات مجزية / تأمين طبي / تذاكر طيران / سكن مؤمن . يرجي إرسال السيرة الذاتية وصور شهادات علي True.cv2020@gmail.com ، أو الأتصال علي 00201004868403 / 00201124884886 مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال subject .