(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب مستشار قانوني لكبري مكاتب المحاماه بالرياض حاصل علي بكالريوس حقوق يفضل جامعة الأزهر خبرة في المجال (لا تقل عن 3 سنوات) مبرتبات مجزية / تأمين طبي / تذاكر طيران / سكن مؤمن . يرجي إرسال السيرة الذاتية وصور شهادات علي True.cv2020@gmail.com ، أو الأتصال علي 00201004868403 / 00201124884886 مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال subject .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076275
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