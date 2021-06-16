عاجل مطلوب مساعدين مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعدين مديرين مطعم شرط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست فوود وفاين داينيج حسن المظهر ـ السن لايزيد عن 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية المميزات الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط (شرط اساسي الخبرة في المجال المطلوب ( برجاء إرسال CVنسخة حديثة PDF / Word – وصورة شخصية حديثة) على 0109752545
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01097525455
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097188
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