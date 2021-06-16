عاجل مطلوب مساعدين مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعدين مديرين مطعم شرط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست فوود وفاين داينيج حسن المظهر ـ السن لايزيد عن 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية المميزات الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط (شرط اساسي الخبرة في المجال المطلوب ( برجاء إرسال CVنسخة حديثة PDF / Word – وصورة شخصية حديثة) على 0109752545
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01097525455

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097188
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16/6/2021
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16/6/2021
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16/6/2021
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16/6/2021
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مديرين مطعم الشروط : خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاس.
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16/6/2021
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**مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي

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#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *متخصص بيت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: - في الرياض السعودية

**مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي:

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *شيف شاورما.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت - في الرياض السعودية

*مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

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#وظائف_السعودية *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *شي.
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القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات - في الرياض السعودية

*سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت - في الرياض السعودية

**مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: * متخ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

28/5/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: معلمين باريستا للاستقدام - في الرياض السعودية

معلمين باريستا للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب توفرمن الجنسية المغربية و التونسية أمهر معلمين شاي وقهوة بمؤهلات و مستويات راق.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: مقدمات طعام للاستقدام عبر شركة الاسمر نور الغرب - في الرياض السعودية

مقدمات طعام للاستقدام عبر شركة الاسمر نور الغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مقدمات طعام من الجنسية المغربية للاستقدام في اسرع وقت لدينا عمالة مميزة بجميع التخصصات و جاهزين للسف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/4/2021
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