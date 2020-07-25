عاجل مطلوب #مدير_جودة ومدير انتاج لكبرى مصانع العصائر والمشروبات بغداد

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تفاصيل الإعلان
#مدير_جوده (خبره لا تقل عن 10 سنوات فى مجال تصنيع العصائر والمشروبات بالمصانع المعروفة #مدير_انتاج خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى مجال تصنيع العصائر والمشروبات بالمصانع المعروفة ـ مدة العقد سنتان قابلة للتجديد ـ الراتب مجزى جدا ويوجد مميزات اخرى سيتم معرفته فى المقابلة الشخصية ـ أجازة سنوية شهر مدفوعه الاجر + اجازة اسبوعية + تامين طبي +تامين اجتماعى + موصلات ـ المرشح لا يتحمل اويدفع اى اتعاب مالية لدينا وكل تكاليف السفر على الشركة للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فوربزنس
التليفون: 01097525455

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 جمال سالم- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 دولار
تاريخ الإعلان: 25/7/2020
رقم الإعلان: 2063773
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة علي الاكوا بارك واطمن علي اوادك

امتلك شاليه في السخنة علي الاكوا بارك واطمن علي اوادك

(للتقسيط)

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا قدامك والشاليه 85م (2غر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

اشكال يونيفورم فنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: متستناش كتير وتعالي امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك

متستناش كتير وتعالي امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك

(للتقسيط)

متستناش كتير وتعالي امتلك شاليه في راس سدر علي اجمل اكوا بارك وفرح اولادك والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: عيلتك هتتبسط بامتلاك شاليه فى راس سدر

عيلتك هتتبسط بامتلاك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

فرح عيلتك بافضل خدمات وامتلك شاليهك فى راس سدر قريب من اجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: بيع كمامات طبية

بيع كمامات طبية

(للبيع)

بيع كمامات طبية 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2020
صورة الاعلان: بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة

بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

ماتدورش كتير وتعالى قضى احلى صيف عندنا فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

25/7/2020
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صورة الاعلان: استمتع باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليهك فى السخنة

استمتع باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

فى السخنة هتقدر تستمتع باجمل شاطئ رملى وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة واجمل المط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: "شاليه للبيع في العين السخنة استلام قريب اكيد

"شاليه للبيع في العين السخنة استلام قريب اكيد

(للبيع)

""امتلك شالية في العين السخنة 120 م ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي ) تشطيب سوبر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

(للبيع)

امتلك وحده بافضل موقع في التجمع الخامس بكموبند تاج سيتي مبني علي مساحه 3.5 مليون متر مربع و ده بيحاف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بكمبوند هادى فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك بكمبوند هادى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش فى اهدى كمبوند بالعاصمة الادارية وامتلك شقتك 170 م ( 3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: استفيد بعرض تقسيط الكاش وامتلك شقتك فى تاون جيت

استفيد بعرض تقسيط الكاش وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

استفيد بعرض تقسيط الكاش وامتلك شقتك 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن كبيرة ليك ولعيلت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

357,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط حراسة 24 ساعة فى كمبوند Town Gate

امتلك شقتك وسط حراسة 24 ساعة فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

عيش وانت مطمن ع ولادك وامتلك شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط حراسة 24 ساعة وافضل خ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

337,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى كمبوند Town Gate

استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

بتدور ع استثمار مضمون امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate ع بعد دقائق من ارض المعارض والجامعة الروسية وحى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: شقتك فى كمبوند تاون جيت لعيش حياة راقية

شقتك فى كمبوند تاون جيت لعيش حياة راقية

(للبيع)

عيش حياة راقية وامتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العلي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: علي فيو رائع للبحيرات الصناعية امتلك شقتك في العاصمة

علي فيو رائع للبحيرات الصناعية امتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة علي اجمل فيو للبحيرات الصناعية وعلي اجمل لاند سكيب ف كمبوند z.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

25/7/2020
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