عاجل مطلوب #مدير_جودة ومدير انتاج لكبرى مصانع العصائر والمشروبات بغداد

(فرصة عمل)
|#مدير_جوده (خبره لا تقل عن 10 سنوات فى مجال تصنيع العصائر والمشروبات بالمصانع المعروفة #مدير_انتاج خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى مجال تصنيع العصائر والمشروبات بالمصانع المعروفة ـ مدة العقد سنتان قابلة للتجديد ـ الراتب مجزى جدا ويوجد مميزات اخرى سيتم معرفته فى المقابلة الشخصية ـ أجازة سنوية شهر مدفوعه الاجر + اجازة اسبوعية + تامين طبي +تامين اجتماعى + موصلات ـ المرشح لا يتحمل اويدفع اى اتعاب مالية لدينا وكل تكاليف السفر على الشركة للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فوربزنس
|التليفون:
|01097525455
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|العنوان:
|6 جمال سالم- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063773
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