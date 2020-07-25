عاجل مطلوب #مدير_جودة ومدير انتاج لكبرى مصانع العصائر والمشروبات بغداد

#مدير_جوده (خبره لا تقل عن 10 سنوات فى مجال تصنيع العصائر والمشروبات بالمصانع المعروفة #مدير_انتاج خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى مجال تصنيع العصائر والمشروبات بالمصانع المعروفة ـ مدة العقد سنتان قابلة للتجديد ـ الراتب مجزى جدا ويوجد مميزات اخرى سيتم معرفته فى المقابلة الشخصية ـ أجازة سنوية شهر مدفوعه الاجر + اجازة اسبوعية + تامين طبي +تامين اجتماعى + موصلات ـ المرشح لا يتحمل اويدفع اى اتعاب مالية لدينا وكل تكاليف السفر على الشركة للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل