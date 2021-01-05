عاجل مطلوب مدير مشتريات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب مدير مشتريات شروط التقديم على الوظيفة:- -خبرة لا تقل عن 5 سنوات . -ملم بجميع إجراءات التخليص الجمركي. -القدرة على تطوير العلاقات مع جميع الوكلاء المحليين وشركات الشحن. -القدرة على التعامل مع الموردين المحليين والخارجيين والحصول على أفضل الأسعار. طبيعة التعاقد -راتب مجزى -مسمى التأشيرة. -الشركة تتحمل (السكن - تأمين طبي - تذاكر طيران كل سنتين) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة على الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078823
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