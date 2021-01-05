عاجل مطلوب مدير مشتريات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

مطلوب مدير مشتريات شروط التقديم على الوظيفة:- -خبرة لا تقل عن 5 سنوات . -ملم بجميع إجراءات التخليص الجمركي. -القدرة على تطوير العلاقات مع جميع الوكلاء المحليين وشركات الشحن. -القدرة على التعامل مع الموردين المحليين والخارجيين والحصول على أفضل الأسعار. طبيعة التعاقد -راتب مجزى -مسمى التأشيرة. -الشركة تتحمل (السكن - تأمين طبي - تذاكر طيران كل سنتين) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة على الواتساب