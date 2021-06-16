عاجل مطلوب مديرين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مديرين مطعم الشروط : خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست فوود وفاين داينيج حسن المظهر ـ السن حتى 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية المميزات: الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط (شرط اساسي الخبرة في المجال المطلوب ( برجاء إرسال CV نسخة حديثة PDF / Word – وصورة شخصية حديثة) على 01097525455