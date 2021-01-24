عاجل مطلوب محاسبين للعمل في المملكه العربيه السعودبه خبره لا تقل عن عامين

(فرصة عمل)
|مطلوب #محاسبين للتعاقد فورا لشركه (#السعوديه/ #بمدينة_حائل ) شركه مقاولات تتطلب للعمل لديها #محاسبين مع توافر فيهم الشروط الاتيه : • #خبرة_لاتقل_عن_سنتين • حاصل علي بكالوريس تجاره شعبة محاسبة • #يفضل ان يكون من #سكان_الاقاليم • يجب ان يمتلك #الجديه في العمل • #بمزايا (توفير رواتب مجزئيه- بدالات- تامين صحى – اقامه – سكن ) سرعة ارسال السيرة الذاتية والأوراق علي :برجاااء E_mail: [تم إخفاء البريد الإلكتروني] التواصل معنا واتساب علي: 01113253543 " وايضاا توجد مقابلات بمقر الشركة :13 ش رشدان متفرع من
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,211 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081124
500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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