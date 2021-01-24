عاجل مطلوب محاسبين للعمل في المملكه العربيه السعودبه خبره لا تقل عن عامين

مطلوب #محاسبين للتعاقد فورا لشركه (#السعوديه/ #بمدينة_حائل ) شركه مقاولات تتطلب للعمل لديها #محاسبين مع توافر فيهم الشروط الاتيه : • #خبرة_لاتقل_عن_سنتين • حاصل علي بكالوريس تجاره شعبة محاسبة • #يفضل ان يكون من #سكان_الاقاليم • يجب ان يمتلك #الجديه في العمل • #بمزايا (توفير رواتب مجزئيه- بدالات- تامين صحى – اقامه – سكن ) سرعة ارسال السيرة الذاتية والأوراق علي :برجاااء E_mail: [تم إخفاء البريد الإلكتروني] التواصل معنا واتساب علي: 01113253543 " وايضاا توجد مقابلات بمقر الشركة :13 ش رشدان متفرع من