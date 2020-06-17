(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني (facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube اخصائين تسويق الكتروني ( خبرة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ـ مع وجود خبره في الفوتوشوب لا تقل عن 3 سنوات) ) يرجي ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي true.cv2020@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject يرجي التواصل علي الهاتف الجوال / واتساب من الساعة 9 صباحا الي 5 مساءا علي 00201151020771 (واتس اب).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01151020771
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061145
اتصل
1 ريال
اتصل