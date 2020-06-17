عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني - في القاهرة مصر

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عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني (facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube اخصائين تسويق الكتروني ( خبرة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ـ مع وجود خبره في الفوتوشوب لا تقل عن 3 سنوات) ) يرجي ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي true.cv2020@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject يرجي التواصل علي الهاتف الجوال / واتساب من الساعة 9 صباحا الي 5 مساءا علي 00201151020771 (واتس اب).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تروجوب للتوظيف
التليفون: 01151020771

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العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061145
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني (facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube .
العنوان:

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17/6/2020
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عاجل مطلوب لكبرى الشركات القابضه بالمجال التجارى لقسم المبيعات والتسويق لفروعها بمصر والسعودية والبح.
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مطلوب وسطاء بنوك ومسوقين

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#فرصه_عمل_للمؤهلات_العليا محافظات (القليوبيه - المنوفيه - القاهره ) 1- وسطاء بنوك - مدير مبيعات - .
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24/3/2020
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