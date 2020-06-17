عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني (facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube اخصائين تسويق الكتروني ( خبرة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ـ مع وجود خبره في الفوتوشوب لا تقل عن 3 سنوات) ) يرجي ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي true.cv2020@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject يرجي التواصل علي الهاتف الجوال / واتساب من الساعة 9 صباحا الي 5 مساءا علي 00201151020771 (واتس اب).