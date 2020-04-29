عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني (facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube اخصائين تسويق الكتروني ( خبرة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ـ مع وجود خبره في الفوتوشوب لا تقل عن 3 سنوات) ) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com وللمتابعة لموعد المقابلة خلال الاسبوع القادم يرجى التواصل على الهاتف الجوال / واتساب من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201151020771(واتساب) subjectمع ضرورة كتابه المسمي الوظيفي في خانه ال