(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بجده اخصائيين تسويق الكتروني (facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube اخصائين تسويق الكتروني ( خبرة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ـ مع وجود خبره في الفوتوشوب لا تقل عن 3 سنوات) ) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com وللمتابعة لموعد المقابلة خلال الاسبوع القادم يرجى التواصل على الهاتف الجوال / واتساب من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201151020771(واتساب) subjectمع ضرورة كتابه المسمي الوظيفي في خانه ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|21عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060938
1 ريال
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