عاجل مطلوب لمستشفي كبري

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمستشفي كبري عاااااااااام بمدينه حفر الباطن اخصائيين ومقييمين اسنان 1 -اخصائيين ومقيمين تقويم اسنان (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 2 -اخصائيين ومقيمين جراحه فم واسنان (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 3-اخصائيين ومقيمين تركيبات (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 4 -اخصائيين ومقيمين علاج جذور (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 5 -اخصائيين ومقيمين اسنان اطفال (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 6 -اخصائيات واخصائين ومقيمات ومقيمين جلديه وتجميل (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) بمرتبات مجزيه+ وتأمين طبي +
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب
التليفون: 01124884886

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العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073895
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(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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العنوان:

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20,000 ريال

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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار •السن بحد اقصى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/10/2020
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مطلوب فني بصريات للعمل بالسعوديه بمكه المكرمه

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- في القاهرة مصر

مطلوب فني بصريات معلم قص وتركيب ومبيعات للعمل بمكه المكرمه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتواصل برج.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

21/10/2020
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