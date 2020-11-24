(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمستشفي كبري عاااااااااام بمدينه حفر الباطن اخصائيين ومقييمين اسنان 1 -اخصائيين ومقيمين تقويم اسنان (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 2 -اخصائيين ومقيمين جراحه فم واسنان (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 3-اخصائيين ومقيمين تركيبات (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 4 -اخصائيين ومقيمين علاج جذور (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 5 -اخصائيين ومقيمين اسنان اطفال (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) 6 -اخصائيات واخصائين ومقيمات ومقيمين جلديه وتجميل (ماجستير سنتين-ماجستير حديث ) بمرتبات مجزيه+ وتأمين طبي +
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073895
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