عاجل مطلوب لمركز علاج طبيعي في تبوك – السعوديه 1-استشاريين علاج طبيعي (دكتوراه حديثه – خبره 3 سنوات بعد الدكتوراه) 2-فنيين علاج طبيعي بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject