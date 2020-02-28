(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمركز علاج طبيعي في تبوك – السعوديه 1-استشاريين علاج طبيعي (دكتوراه حديثه – خبره 3 سنوات بعد الدكتوراه) 2-فنيين علاج طبيعي بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف الخارجى
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054422
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