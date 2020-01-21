عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1- مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) (من دفعه 2014الي 2011) 2- مهندسين مكانيكا تصميم (انظمه مكافحه حريق-وتبريد وتكييف)(خبره لاتقل عن 5سنوات) (من دفعه 2014الي 2011) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 01123667714-01110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject