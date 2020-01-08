(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) (من دفعه 2014الي 2011) 2- مهندسين ميكانيكا تصميم (انظمه مكافحه حريق-وتبريد وتكييف)(خبره لاتقل عن 5سنوات) (من دفعه 2014الي 2011) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 01123667714-01110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01110999023
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048199
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