عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) (من دفعه 2014الي 2011) 2- مهندسين ميكانيكا تصميم (انظمه مكافحه حريق-وتبريد وتكييف)(خبره لاتقل عن 5سنوات) (من دفعه 2014الي 2011) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 01123667714-01110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046540
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مطلوب مهندس معماري تصميم لمكتب استشاري بالرياض- السعوديه

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العنوان:

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القسم: 

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2/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية فورا مهندسين مدني موقع خبرة لا تقل عن 5 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب للسعودية فورا مهندسين مدني موقع خبرة لا تقل عن 5 سنوات

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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22/11/2019
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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13/11/2019
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