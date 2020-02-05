عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) مع العلم انه يوجد مقابله مع صاحب العمل السعودي يوم الاربعاء الموافق 12/2/2020بمقر المكتب في القاهره 21 عمارات العبورصلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر فوق مطعم الشبروي الدورالتاني اقرب محطه مترو ارض المعارض نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 01123667714-01110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب للتوظيف الخارجي
التليفون: 01110999023 / 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051916
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17/1/2020
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(فرصة عمل)

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15/1/2020
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عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين معماري تصمي.
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القسم: 

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12/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10مهندس مدني وا 10 مهندس معماري خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مراقب معماري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مراقب معماري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10مراقب معماري خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مهندس زراعي - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مهندس زراعي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10مهندس زراعي خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المحاصيل الزراعية وا ادرة المزارع العامة وا الحصلا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مبيعات وتسويق - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مبيعات وتسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مبيعات وا تسويق شهادة في الهندسة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المنتجات والخدمات الصناع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
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