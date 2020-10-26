عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف -انظمه مكافحه حريق)(خبره لاتقل عن 5سنوات) (من دفعه 2011لي2014) - مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) (من دفعه 2013الي 2010) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 00201123667714-00201110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject