(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف -انظمه مكافحه حريق)(خبره لاتقل عن 5سنوات) (من دفعه 2011لي2014) - مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) (من دفعه 2013الي 2010) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 00201123667714-00201110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01123667714
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073067
اتصل
1 ريال
6,000 ريال
5,000 ريال