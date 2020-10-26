عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف -انظمه مكافحه حريق)(خبره لاتقل عن 5سنوات) (من دفعه 2011لي2014) - مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) (من دفعه 2013الي 2010) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 00201123667714-00201110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073067
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