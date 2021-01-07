عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا تصميم ( تبريد وتكييف -انظمه مكافحه حريق ) (خبره لا تقل عن 5سنوات) ( من دفعه 2011 ل 2014 ) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 00201123667714- 00201110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01110999023

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079578
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19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدني خبرة بالتصميم والاشراف - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مدني خبرة بالتصميم والاشراف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

19/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسه - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة نايل جيت للأبواب الأتوماتيك عن طلبها لمهندسات مكتب فنى ولكن العمل من المنزل وتكون خبره ببر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/10/2020
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