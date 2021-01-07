(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا تصميم ( تبريد وتكييف -انظمه مكافحه حريق ) (خبره لا تقل عن 5سنوات) ( من دفعه 2011 ل 2014 ) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 00201123667714- 00201110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079578
اتصل
3,500 ريال
اتصل
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
5,000 ريال
5,000 ريال
اتصل
اتصل