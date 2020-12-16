(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف -انظمه مكافحه حريق)(خبره لاتقل عن 5سنوات) (من دفعه 2011لي2014) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 00201123667714-00201110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01123667714
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076880
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
5,000 ريال
5,000 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
6,000 ريال
5,000 ريال