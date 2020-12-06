عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف – انظمه مكافحه حريق) (خبره لاتقل عن 5 سنوات) (من دفعه 2011 لي 2014) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل ( 00201123667714-00201110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/12/2020
رقم الإعلان: 2075425
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مطلوب مهندسين زراعة خبرة في الصور الزراعية

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19/11/2020
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

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صورة الاعلان: مطلوب مهندس زراعي - في القاهرة مصر

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