عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن5 سنوات) (من دفعه 2014الي 2011) نرجو احضار صور من الاعمال + السيره الذاتيه علي الايميل true.cv.eng@gmail.com للتواصل( 01123667714-01110999023 ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب للتوظيف
التليفون: 011100999023

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048675
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مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني خبرة

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28/12/2019
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عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسي.
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25/12/2019
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مطلوب مهندسين اتصالات شبكات وسنترالات لاسلكي وارضي المقابلة غدا مع السعودي

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- في القاهرة مصر

مطلوب للسفر للسعودية مهندسين اتصالات خبرة تخصص(( شبكات تليفون و سنترالات شبكات لاسلكية و ارضية وكابل.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مهندسسين معماري ومهندسين مدني بمرتبات مجزية وتوفير اقامة وسكن وانتقالات للتواصل ارسال السيرة الذاتية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب 5 مراقب معماري - في القاهرة مصر

مطلوب 5 مراقب معماري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 مراقب معماري خبرة في الانشاءات والتشطيبات فتره لا تقل عن س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

15/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مهندسين كهرباء ومهندسين امن وسلامة بمرتبات مجزية وتوفير اقامة وسكن وانتقالات للتواصل /ارسال السيرة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ديكورات وا فنون جميلة للعمل في المملكة العربية السعودية - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين ديكورات وا فنون جميلة للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين ديكورات وفنون جميلة كل التخصوصات للعمل بمصنع اثاث وديكوات راقية في المملكة العربية الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

12/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2019
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