عاجل مطلوب لمجموعه كبري في مجال السياحه والفنادق لفروعها بمصر والسعودية الوظائف الاتيه 1- موظفين استقبال 2- موظفين حجوزات 3- موظفين تنظيم حفلات 4- مدرين عام فنادق 5- مدرين تشغيل فنادق 6- مدرين قطاع غرف 7- وظائف نظافة واشراف داخلي 8- وظائف لقسم الامن شرط لايتعدى السن 45 سنة 9- وظائف لقسم الجيم والسبا ومساج 10- مدربين جيم خبره لاتقل عن سنتين بالمجال 11- موظفين لقسم السبا والمساج خبره 12- Room Service / وظائف خدمة الغرف -لقسم المطعم طابخين من كل التخصصات -ومقديمن الاطعمة والمشروبات