(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه كبري في مجال السياحه والفنادق لفروعها بمصر والسعودية الوظائف الاتيه 1- موظفين استقبال 2- موظفين حجوزات 3- موظفين تنظيم حفلات 4- مدرين عام فنادق 5- مدرين تشغيل فنادق 6- مدرين قطاع غرف 7- وظائف نظافة واشراف داخلي 8- وظائف لقسم الامن شرط لايتعدى السن 45 سنة 9- وظائف لقسم الجيم والسبا ومساج 10- مدربين جيم خبره لاتقل عن سنتين بالمجال 11- موظفين لقسم السبا والمساج خبره 12- Room Service / وظائف خدمة الغرف -لقسم المطعم طابخين من كل التخصصات -ومقديمن الاطعمة والمشروبات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مدينه نصر القاهره- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058750
1 جنيه
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3,000 جنيه
2,500 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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200 ريال