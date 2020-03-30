(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه كبرى تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية 1-مديرين مطاعم 2-مساعد مدير مطعم 3-عدد 20 ويتر (نادل) 4-عدد 10باريستا 5-عدد20ديلفري(طيارين) 6-وظائف عامل بوفيه ونظافه 7-وظائف شيفات ومساعدين شيفات فالاتى شيف تنفيذى شيف سخن -شيف بارد- شيف أسماك-شيف شرقى شيف غربى شيف حلويات شيف شيكولاته شيف مخبوزات شيف ايطالى وبيتزات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى chef.jobs2020@gmail.com وسيتم التوا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057248
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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200 ريال
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1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال