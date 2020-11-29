(طلب عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري في الرياض مدير مالي - محاسب فروع - محاسب شركات - محاسب تكاليف - - امين مستودع خبره لا تقل عن ( 3 سنوات ) يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا علي 01110999023 TREU.CV2020@GMAIL.COM مع ضروره كتابه المسمي الوظيفي في خانه ال Subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074814
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
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