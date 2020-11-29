عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري في الرياض مدير مالي - محاسب فروع - محاسب شركات - محاسب تكاليف - - امين مستودع خبره لا تقل عن ( 3 سنوات ) يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا علي 01110999023 TREU.CV2020@GMAIL.COM مع ضروره كتابه المسمي الوظيفي في خانه ال Subject