عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين 1-موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين – لغه انجليزيه – لباقه ومظهر جيد ) 2- محاسبين خبره في الفنادق ( خبره لا تقل عن 3 سنوات ) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى + يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف الخارجى
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048170
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