(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - محاسبين 1-موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين – لغه انجليزيه – لباقه ومظهر جيد ) 2- محاسبين خبره في الفنادق ( خبره لا تقل عن 3 سنوات ) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى + يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف الخارجى
|التليفون:
|01123667714
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048170
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