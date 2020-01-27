عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين – لغه انجليزيه – لباقه ومظهر جيد ) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject