(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين – لغه انجليزيه – لباقه ومظهر جيد ) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046298
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