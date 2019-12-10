عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين – لغه انجليزيه – لباقه ومظهر جيد ) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046298
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4/11/2019
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2/11/2019
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العنوان:

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العنوان:

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القسم: 

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7/10/2019
صورة الاعلان: مطلوب سكرتريه - في القاهرة مصر

مطلوب سكرتريه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سكرتاريه العمل في اسرع وقت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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30/9/2019
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