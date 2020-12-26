(مطلوب)
|عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبرى فى الرياض مدير مالى / محاسب فروع / محاسب شركات / محاسب تكاليف / مين مستودع يرجى ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علىTrue.cv2020@gmail.com او على 01110999023 يرجى كتابه المسمى الوظيفى فى خانه ال subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01123667714
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077823
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
1 جنيه
2,500 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
3,500 جنيه
111 ريال
111 ريال
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه