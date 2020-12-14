عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(مطلوب)
|مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام اخصائين ومقيمن اسنان تركيبات / جراحه فم واسنان / لثه /علاج جزور / طب اسره / علاج تحفظى / اسنان اطفال ( ماجستير سنتين / ماجستير حديث / زماله ) المقابلات مع المدير التنفيذي للمجموعه بتاريخ15/12/2020 الثلاثاء القادم ١١ ص بمرتبات مجزيه ونسبه وتامين طبى وتذاكر طيران يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الميل او الواتس اب truejobc@gmail.com او التواصل علي ٠١٠٠٤٨٦٨٤٠٣/٠١١٢٤٨٨٤٨٨٦ يرجي كتابه المسمي الوظيفي في خانه ال subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076209
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
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اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه