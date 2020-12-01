عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره بعد البكالوريوس لا تقل عن سنتين ( يفضل الحاصلين علي برومترك والداتا فلو ) بمرتبات مجزيه من 4500 ال 5000 ريال + تأمين طبي + تذاكر طيران + سكن + يوم اجازه في الاسبوع بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com ا truejobs2012@hotmail.com الاتصال م