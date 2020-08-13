عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها في الرياض والمنطقه الشرقيه والاحساء اطباء وطبيبات عام اسنان (خبره في الزراعه والتقويم ) بمرتبات مجزية + سكن عائلى او بدل سكن اللاطباء + تأمين طبى وتذاكر طيران 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوي مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي truejobs2012@hotmail.com اوtrue.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject