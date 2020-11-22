عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالمنطقه الشرقيه ( الدمام والخبر والاحساء و حفر الباطن ) -أخصـائييـن وأخصـائـيات جـلـديـة (خـبرة سـنتيـن بعـد الـمـاجستـيـر ) يفضـل وجـود خـبرة فـي Botox – Filler) - تجميل ) بمرتبات مجزيه + سكن او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي true.cv.med@gmail.com -truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعة 9 صباحا الى 5 مساءاًعلى 0201004868403 (واتساب) 0020112488