(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالمنطقه الشرقيه ( الدمام والخبر والاحساء و حفر الباطن ) -أخصـائييـن وأخصـائـيات جـلـديـة (خـبرة سـنتيـن بعـد الـمـاجستـيـر ) يفضـل وجـود خـبرة فـي Botox – Filler) - تجميل ) بمرتبات مجزيه + سكن او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي true.cv.med@gmail.com -truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعة 9 صباحا الى 5 مساءاًعلى 0201004868403 (واتساب) 0020112488
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073566
1 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
20,000 ريال
اتصل
3,000 ريال
1 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال