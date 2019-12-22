عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 2- اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 3-اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –تركيبات –جراحه فم واسنان –علاج لثه –اسنان اطفال- علاج تحفظي– تقويم (ماجستير حديث –ماجستير سنتين) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

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العنوان: 21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048115
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