عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض

(مطلوب)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 2- اطباء عام اسنان (خبرة في الزراعة والتقويم ) الوظيفى فى خانة بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com ا truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076355
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صورة الاعلان: استشاري تخدير - في القاهرة مصر

استشاري تخدير

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب إستشاري تخدير (Male / Female) #لوكم #ترخيص_فقط #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إستشاري.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام اخصائين ومقيمن اسنان تركيبات / جراحه فم و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

•خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات الكبيره •السن لا يزيد عن 40 سنة •راتب ثا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للمدينه المنوره - في القاهرة مصر

ممرضات للمدينه المنوره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/12/2020
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