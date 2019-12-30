(مطلوب)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض –الدمام –جده 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 2- اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 3-اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –تركيبات –جراحه فم واسنان –علاج لثه –اسنان اطفال- علاج تحفظي– تقويم (ماجستير حديث –ماجستير سنتين) المقابلات م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047180
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1 ريال
30,000 ريال
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111,111 جنيه
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1 ريال
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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