عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض ممرضين وممرضات حاصلين علي ماجستير تمريض (حديث ) بمرتبات مجزيه+ وتأمين طبي +وتذاكر طيران +سكن +يوم أجازه في الاسبوع+ شهر اجازه سنوي مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject