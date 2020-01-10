عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 2- اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 3-اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –تركيبات –جراحه فم واسنان –علاج لثه –اسنان اطفال- علاج تحفظي– تقويم (ماجستير حديث –ماجستير سنتين) المقابلات مع صاحب العمل