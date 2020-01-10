(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 2- اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 3-اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –تركيبات –جراحه فم واسنان –علاج لثه –اسنان اطفال- علاج تحفظي– تقويم (ماجستير حديث –ماجستير سنتين) المقابلات مع صاحب العمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048362
111,111 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال
111,111 ريال
111,111 ريال
111,111 ريال
اتصل
1 جنيه
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
30,000 ريال
اتصل
1 ريال