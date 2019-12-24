عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –تركيبات –جراحه فم واسنان –علاج لثه –اسنان اطفال- علاج تحفظي– تقويم (ماجستير حديث –ماجستير سنتين ) مقابلات مع صاحب العمل السعودي يوم الخميس الموافق 2/1/2020 بمقر المكتب في القاهره 21 عمارات العبورصلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر فوق مطعم الشبروي الدورالتاني بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى