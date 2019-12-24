(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –تركيبات –جراحه فم واسنان –علاج لثه –اسنان اطفال- علاج تحفظي– تقويم (ماجستير حديث –ماجستير سنتين ) مقابلات مع صاحب العمل السعودي يوم الخميس الموافق 2/1/2020 بمقر المكتب في القاهره 21 عمارات العبورصلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر فوق مطعم الشبروي الدورالتاني بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046536
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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1,111 ريال