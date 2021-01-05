عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر

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تفاصيل الإعلان
مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر -بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات - يفضل الحاصلين علي (الداتا فلو و البرومترك) - بمرتبات مجزية و نسبة تأمين طبي / بدل سكن / تذاكر طيران برجاء إرسال السيرة الذاتية علي Truejobc@gmail.com أو علي الواتس أب رقم 00201004868403 / 00201124884886 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم مدينة نصر- حي مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078790
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صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او .
العنوان:

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28/12/2020
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30,000 ريال

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اخصائيه جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

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مطلوب #أخصائي_جراحة تجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي جراحة تجميل للعمل لدى مجمع طب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: اخصائي جراحه وتجميل - في القاهرة مصر

اخصائي جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مقيم انف واذن - في القاهرة مصر

مقيم انف واذن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر مطلوب مقيم أنف وأذن وحنجرة نطلب مقيم #أنف_وأذن للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بمدينة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/12/2020
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