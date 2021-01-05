عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر

(فرصة عمل)
|مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر -بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات - يفضل الحاصلين علي (الداتا فلو و البرومترك) - بمرتبات مجزية و نسبة تأمين طبي / بدل سكن / تذاكر طيران برجاء إرسال السيرة الذاتية علي Truejobc@gmail.com أو علي الواتس أب رقم 00201004868403 / 00201124884886 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مدينة نصر- حي مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078790
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