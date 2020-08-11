(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر استشارين واستشاريات /اخصائين واخصائيات اسنان / ومقيمين ومقيمات اسنان للتخصصات الاتيه 1- علاج جذور ( دكتوراه /ماجستير سنتين / ماجستير حديث) 2- تركيبات وعلاج تحفظى ( دكتوراه /ماجستير سنتين / ماجستير حديث) 3-جراحه فم واسنان وامراض لثه خبره في زراعه (زمالة /دكتوراه /ماجستير سنتين / ماجستير حديث) 4-اسنان اطفال ( دكتوراه /ماجستير سنتين / ماجستير حديث) 5- اخصائين واخصائيات زماله طب اسره اسنان 6-اخصائين واخصائيات ومقيمن ومقيمات جلديه (ماجستير سنتي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- أشيقر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064894
1 جنيه
1 دينار
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
3,000 دينار