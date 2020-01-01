(مطلوب)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفرعها بالدمام والخبر 1-اخصائيين مسالك (خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجستير ) 2-اخصائيين انف واذن (خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجستير ) 3-اخصائيات جلديه وتجميل (مقمين – اخصائيين ) (( ماجستير حديث- ماجستير سنتين ) 4-اخصائيات نسا وتوليد (خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجستير ) 5-اخصائيين ومقمين علاج جذور اسنان ( ماجستير حديث- ماجستير سنتين ) 6-اطباء عام (خبره في مجال الاشعه) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047301
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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